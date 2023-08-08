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Новости 16:13

Путин переименовал Росалкогольрегулирование и поручил ему контроль за табачной продукцией

фото ЗакС политика Путин переименовал Росалкогольрегулирование и поручил ему контроль за табачной продукцией

Президент Владимир Путин подписал указ, реформирующий структуру под названием Росалкогольрегулирование. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Орган власти, подведомственный Минфину, теперь будет называться Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками. Его новой функцией станет "контроль (надзор) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукциии и сырья для их производства".

Нормативно-правовой акт вступит в силу с 1 сентября.

фото: kremlin.ru


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