В Красносельском районе насчитали пять опасных заброшенных зданий

Сотрудники петербургской прокуратуры изучили Красносельский район на предмет заброшенных зданий с неограниченным доступом.

Проверка началась со здания бывшей спортшколы на Гвардейской улице, пребывающей в аварийном состоянии. Вход на объект не ограничен, на его территории недавно случались пожары.

Всего нежилых заброшенных зданий, представляющих опасность в том числе для несовершеннолетних, надзорное ведомство в районе нашло пять. В связи с этим глава районной администрации Олег Фадеенко получил прокурорское представление. От чиновников требуется воспрепятствовать несанкционированному проникновению на подобные объекты.

Фото: ЗАКС.Ру