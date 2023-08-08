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Новости 16:42

В Красносельском районе насчитали пять опасных заброшенных зданий

фото ЗакС политика В Красносельском районе насчитали пять опасных заброшенных зданий

Сотрудники петербургской прокуратуры изучили Красносельский район на предмет заброшенных зданий с неограниченным доступом.

Проверка началась со здания бывшей спортшколы на Гвардейской улице, пребывающей в аварийном состоянии. Вход на объект не ограничен, на его территории недавно случались пожары.

Всего нежилых заброшенных зданий, представляющих опасность в том числе для несовершеннолетних, надзорное ведомство в районе нашло пять. В связи с этим глава районной администрации Олег Фадеенко получил прокурорское представление. От чиновников требуется воспрепятствовать несанкционированному проникновению на подобные объекты.

Фото: ЗАКС.Ру


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