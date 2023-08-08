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Новости 17:05

Силовики начали проверку в связи с падением петербуржца из окна полицейского участка

фото ЗакС политика Силовики начали проверку в связи с падением петербуржца из окна полицейского участка

Задержанный утром 8 августа петербуржец, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, в ходе беседы с силовиками выпрыгнул из окна третьего этажа отдела полиции. Как сообщает региональный главк УМВД, в связи с этим ведомство организовало проверку.

43-летнему фигуранту вызвали скорую помощь, после чего он был госпитализирован.

В ближайшее время суд может сменить подследственному меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Издание 78.ru со ссылкой на источник уточняет, что прыгнувшего в окно фигуранта зовут Артем Рягин. Его подозревают в заказном убийстве бизнесмена Виктора Алиева, случившемся в июне на Глухарской улице.

Фото: ЗАКС.Ру


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