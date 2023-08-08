Генпрокуратура 8 августа объявила нежелательной на территории России деятельность украинского религиозного движения "Аллатра"*.

Ведомство отрицает, что организация по-настоящему занимается миссионерской деятельностью, в связи с чем характеризует движение как "псевдорелигиозное". В действительности, считают в прокуратуре, "Аллатра"* ведет в стране политическую работу.

В сообщении говорится, что "украинские кураторы" координируют некие акции по подрыву доверия к российским властям и склоняют оппозиционных активистов к экстремистским действиям. Кроме того, движению ставится в упрек распространение фейков о российских Вооруженных силах.

*Генпрокуратура объявила "Аллатра" нежелательной в РФ организацией

Фото: ЗАКС.Ру