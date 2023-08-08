На месте будущей станции метро "Горный институт" готов котлован

Петербургские метростроители закончили создание котлована для строительства будущей станции "Горный институт" на Васильевском острове, которая будет иметь два наземных входа и выхода. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ. Глубина получившегося объекта превышает 20 метров.

В настоящее время рабочие бетонируют стены котлована и производят гидроизоляцию.

На станции запланировано строительство четырех эскалаторов. В наклонном ходе, где их разместят, на сегодняшний день уже имеется примерно половина требующихся монолитных конструкций.

Согласно последним заявлениям чиновников, "Горный институт", "Казаковскую" и "Путиловскую" собираются открыть до конца 2023 года.

фото: КРТИ