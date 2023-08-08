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Новости 17:51

На месте будущей станции метро "Горный институт" готов котлован

фото ЗакС политика На месте будущей станции метро "Горный институт" готов котлован

Петербургские метростроители закончили создание котлована для строительства будущей станции "Горный институт" на Васильевском острове, которая будет иметь два наземных входа и выхода. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ. Глубина получившегося объекта превышает 20 метров.

В настоящее время рабочие бетонируют стены котлована и производят гидроизоляцию.

На станции запланировано строительство четырех эскалаторов. В наклонном ходе, где их разместят, на сегодняшний день уже имеется примерно половина требующихся монолитных конструкций.

Согласно последним заявлениям чиновников, "Горный институт", "Казаковскую" и "Путиловскую" собираются открыть до конца 2023 года.

фото: КРТИ


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