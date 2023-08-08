В Пулково ускорили процесс подачи такси

В аэропорту Пулково 8 августа протестировали новую систему подачи такси, о чем сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая аэропортом.

Ранее пассажиров могли обслужить только таксисты, которые находились на значительном расстоянии от транспортного узла. Отныне водители получили возможность пользоваться новой "накопительной" площадкой в ста метрах от выхода из Пулково. На то, чтобы забрать клиента на выходе из терминала, теперь будет уходить не более одной-двух минут. Происходить это будет на первой линии.

На сегодняшний день обновленную услугу можно заказать через приложение "Яндекс Go". Пока она действует только на тарифах "Комфорт+" или "Ультима". Организаторы проекта рассчитывают сделать ее доступной на тарифах "Эконом" и "Комфорт".

Фото: ЗАКС.Ру