Минпромторг потребовал от торговых сетей сообщать о повышении цен поставщиками

На прошедшем заседании в Минпромторге замглавы ведомства Виктор Евтухов попросил представителей торговых сетей уведомлять о каждом случае резкого повышения цен со стороны поставщиков и производителей, сообщили 9 августа "Известия" со ссылкой на два своих источника. Также региональные сети пообещали присоединиться к системе добровольного ограничения наценок на ряд социально значимых товаров.

"На фоне ослабления рубля на продовольственном рынке можно ожидать инфляцию: есть вероятность повышения цен на социально значимые товары уже в сентябре. На совещании Минпромторг хотел понять, какие ожидания и прогнозы у торговых сетей", — рассказал газете один из собеседников.

По словам источника издания, сейчас торговые сети располагают товарными запасами, поэтому пока что ждать изменения стоимости товаров не следует. В то же время вслед за изменением курса рубля могут поменяться и закупочные цены, поскольку производители испытывают необходимость в расходных материалах, технике, семенах и прочем. Другой конфидент отметил, что в этом году ожидается хороший урожай сельскохозяйственных культур, и это способно уравновесить ситуацию с ценами для ретейлеров.

В Минпромторге изданию сообщили, что региональные торговые сети намерены присоединиться к системе добровольного ограничения наценок на социально значимые товары. В частности, это коснется цен на хлеб, сезонные овощи, сахар и молочную продукцию. Сейчас система ограничения наценки не выше 5 % действует в крупных сетях, таких как X5, "Магнит" и другие.

Фото: ЗАКС.Ру