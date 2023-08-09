Более 10 человек пострадали при взрыве завода в Подмосковье

В Сергиевом Посаде на территории Московской области утром 9 августа прогремел взрыв, сообщил ТАСС. По информации агентства, ЧП произошло на территории Загорского оптико-механического завода, в нескольких домах поблизости от предприятия оказались выбиты стекла.

"Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла", — приводит информагентство слова своего собеседника в экстренных службах.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 11 человек, им оказывают медицинскую помощь. На предприятии объявлена эвакуация.

Как утверждает РИА "Новости", причиной взрыва послужило нарушение технологического процесса.

К месту происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время", — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал "Осторожно, Москва" (скриншот видео)