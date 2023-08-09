Глава Сергиева Посада заявил о 35 пострадавших при взрыве на заводе

В результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали не менее 35 человек, следует из заявления главы города Дмитрия Акулова. При этом количество потерпевших может оказаться не окончательным.

"Информацию о пострадавших уточняем, точно известно о 35, четверо из них в тяжелом состоянии", — написал Акулов в своем Telegram-канале.

На месте взрыва работают экстренные службы, потерпевшим оказывают медицинскую помощь.

Также Акулов уточнил, что взрыв прогремел в 10:40 на предприятии "Пироросс", расположенном на территории Загорского завода. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что речь идет "о складе пиротехники, который арендовала частная компания".

Причиной взрыва послужило нарушение технологических процессов, заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, избранный по Сергиево-Посадскому избирательному округу. "Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов", — написал он в личном канале в Telegram.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Акулова