У Мариинской больницы открыли памятник Петру Ольденбургскому

Памятник принцу Петру Ольденбургскому открыли у Мариинской больницы на Литейном проспекте, сообщили 9 августа в петербургском комитете по здравоохранению. Ранее на том же месте уже стоял монумент в честь общественного деятеля, однако он был снесен в 1930 году.

"Открытие памятника приурочено к дню рождения принца, который появился на свет 14 (26) августа 1812 года", — уточнили в комздраве.

Первый памятник простоял 40 лет, место для него было выбрано с учетом деятельности члена императорской фамилии, который около 40 лет руководил Мариинской больницей для бедных. "Это было его любимое детище, в которое он вкладывал силы, время и личные средства, модернизируя и совершенствуя работу стационара", — отметили в комитете.

Памятник был снесен в 1930 году в соответствии с решением президиума Ленсовета. Считается, что он был отправлен на переплавку. Как заявили в Смольном, "теперь историческая справедливость восстановлена".

Фото: Комздрав СПб/ Telegram