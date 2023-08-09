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Новости 14:59

В Петербурге за нетрезвое вождение лишили полномочий мирового судью

фото ЗакС политика В Петербурге за нетрезвое вождение лишили полномочий мирового судью

Квалификационная коллегия судей Петербурга прекратила полномочия мирового судьи, заподозренного в нетрезвом вождении автомобиля, сообщила 9 августа "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Петербуржец был остановлен сотрудниками ГИБДД на территории Курортного района 4 августа. Внедорожник Toyota Land Cruiser под его управлением нарушал правила дорожного движения, чем привлек к себе внимание сотрудников правопорядка. От медицинского освидетельствования водитель отказался, на него был составлен административный протокол о невыполнении требований по медосвидетельствованию на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ).

Как сообщалось, автомобилем управлял мировой судья одного из судебных участков Фрунзенского района Петербурга.

Фото: pixabay


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