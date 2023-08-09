В Петербурге будут судить бывшего гендиректора Жилкомсервиса

В Выборгский районный суд Петербурга направили дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК), возбужденное против бывшего гендиректора ООО "Жилкомсервис Выборгского района №2", сообщает сайт прокуратуры.

58-летнюю женщину обвиняют в подделке актов приемки работ, которые должны были быть произведены в 2018-2020 годах в многоэтажках. Контракты не были исполнены в полном объеме.

Вследствие противоправных действий фигурантки, говорится в сообщении, Жилкомсервису доначислили более 14 млн рублей налога. Это, в свою очередь, причинило вред интересам компании.

Подсудимой грозит до четырех лет колонии.

Фото: ЗАКС.Ру