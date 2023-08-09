На Ржевке хотят построить автобусный парк за 11,5 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил проведение аукциона на создание автобусного парка в производственной зоне "Ржевка". Данные опубликованы на сайте государственных закупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 11,5 млрд рублей. Строить парк планируют на трех участках: на улице Потапова - севернее дома 7, к. 5, лит. А, по улице Электропультовцев, а также в квартале 22А нежилой зоны "Ржевка" на Анисимовской дороге и на Индустриальном проспекте.

Согласно проекту договора, заключать его исполнитель будет с "Пассажиравтотрансом". Работы должны пройти в четыре этапа - последний следует завершить не позже декабря 2026 года, сказано в материалах закупки.

Исполнитель должен будет разработать рабочую документацию, подготовить территорию, установить комплексы мойки, трансформаторные подстанции, депо и другое. Также заказчик хочет видеть на территории парка кусты кизильника, газон, скамейки и велопарковку.

Ранее комитет по госзаказу оплатил создание проекта автобусного парка в зоне "Ржевка". На него потратили 173,9 млн рублей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру