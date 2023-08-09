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Новости 16:40

На Ржевке хотят построить автобусный парк за 11,5 млрд рублей

фото ЗакС политика На Ржевке хотят построить автобусный парк за 11,5 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил проведение аукциона на создание автобусного парка в производственной зоне "Ржевка". Данные опубликованы на сайте государственных закупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 11,5 млрд рублей. Строить парк планируют на трех участках: на улице Потапова - севернее дома 7, к. 5, лит. А, по  улице Электропультовцев, а также в квартале 22А нежилой зоны "Ржевка" на Анисимовской дороге и на Индустриальном проспекте. 

Согласно проекту договора, заключать его исполнитель будет с "Пассажиравтотрансом". Работы должны пройти в четыре этапа - последний следует завершить не позже декабря 2026 года, сказано в материалах закупки.

Исполнитель должен будет разработать рабочую документацию, подготовить территорию, установить комплексы мойки, трансформаторные подстанции, депо и другое. Также заказчик хочет видеть на территории парка кусты кизильника, газон, скамейки и велопарковку.  

Ранее комитет по госзаказу оплатил создание проекта автобусного парка в зоне "Ржевка". На него потратили 173,9 млн рублей. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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