Бастрыкин ждет доклада об экологических нарушениях на берегу Лужской губы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным в Ленобласти представить доклад об экологической обстановке в деревне Вистино (Кингисеппский район), расположенной на побережье Финского залива. Об этом сообщает информационный центр СК.

Ранее силовики в регионе начали доследственную проверку в связи с жалобой местных жителей на возможное нарушение природоохранного законодательства. Недовольство заявителей вызывают действия компании "Ультрамар". Согласно жалобе, представители организации грузят уголь открытым способом, поднимая в атмосферу угольную пыль. Страдающие от загрязненного воздуха жители ранее жаловались в иные органы власти, но безуспешно.

Бастрыкин ждет от коллег результатов проверки и процессуального решения.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте