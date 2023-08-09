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Новости 19:10

В Репино сносят нелегальный ресторанный комплекс

фото ЗакС политика В Репино сносят нелегальный ресторанный комплекс

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом приступили к сносу самовольно построенного трехэтажного здания ресторана в Репино, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Общая площадь демонтируемой недвижимости составляет примерно три тысячи квадратных метров.

Собственник должен будет впоследствии покрыть расходы бюджета на снос.

Договор с бизнесменом был заключен на строительство небольшого заведения общепита без возможности возведения капитальных строений. Срок действия документа истек еще в 2018 году. Вопреки договору контрагент Смольного соорудил на Приморском шоссе целый ресторанный комплекс, впоследствии признанный Арбитражным судом самостроем.

фото: gov.spb.ru


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