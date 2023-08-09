За повреждение линий электропередач кемеровчанин получил 17,5 года заключения

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 17,5 года лишения свободы кемеровского патологоанатома Александра Червова, которого признали виновным в подготовке к теракту (ч. 1 ст. 205 УК с применением ст. 30 УК) и в трех эпизодах диверсии (ст. 281 УК). Как выяснило издание "Сибирь.Реалии"*, приговор огласили 4 августа.

Врача задержали в мае прошлого года. При обыске у него нашли крупные емкости с зажигательной смесью, а также дневник, в котором он якобы излагал свои преступные планы.

Следствие и суд установили, что при совершении диверсий Червов перемещался на велосипеде в целях конспирации.

*Минюст внес "Сибирь.Реалии" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру