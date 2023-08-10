Петербургские вузы приняли на бюджет 800 первокурсников по квоте для детей участников СВО

Более 29 тысяч первокурсников поступили в петербургские вузы на бюджетное отделение, сообщили 10 августа в администрации губернатора. В этом году по отдельной квоте зачисляли абитуриентов из числа детей участников спецоперации на Украине.

По отдельной квоте для военнослужащих и детей участников СВО были зачислены 800 человек. Как отметили в Смольном, по каждому направлению для них выделили по 10% мест. Кроме того, вузы должны будут оказать поддержку в организации быта детям участников СВО и студентам из новых регионов.

Глава города Александр Беглов заявил, что участников СВО и их семьи сейчас "поддерживает вся страна". Что касается Петербурга, то здесь им, помимо прочего, "предоставляется возможность поступить в колледж или вуз, получить хорошее образование, реализовать себя", добавил он.

По квоте для людей с инвалидностью, сирот и детей без родителей в вузы приняли около тысячи человек.

Фото: ЗАКС.ру