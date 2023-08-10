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Новости 10:18

Петербургские вузы приняли на бюджет 800 первокурсников по квоте для детей участников СВО

фото ЗакС политика Петербургские вузы приняли на бюджет 800 первокурсников по квоте для детей участников СВО

Более 29 тысяч первокурсников поступили в петербургские вузы на бюджетное отделение, сообщили 10 августа в администрации губернатора. В этом году по отдельной квоте зачисляли абитуриентов из числа детей участников спецоперации на Украине.

По отдельной квоте для военнослужащих и детей участников СВО были зачислены 800 человек. Как отметили в Смольном, по каждому направлению для них выделили по 10% мест. Кроме того, вузы должны будут оказать поддержку в организации быта детям участников СВО и студентам из новых регионов.

Глава города Александр Беглов заявил, что участников СВО и их семьи сейчас "поддерживает вся страна". Что касается Петербурга, то здесь им, помимо прочего, "предоставляется возможность поступить в колледж или вуз, получить хорошее образование, реализовать себя", добавил он.

По квоте для людей с инвалидностью, сирот и детей без родителей в вузы приняли около тысячи человек.

Фото: ЗАКС.ру


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