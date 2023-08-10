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Новости 13:43

"Ведомости": Труд осужденных пользуется "огромным спросом" среди предпринимателей

фото ЗакС политика "Ведомости": Труд осужденных пользуется "огромным спросом" среди предпринимателей

В общей сложности 26 тысяч осужденных к принудительным работам привлечены к труду в 1,7 тысячи российских организаций, сообщили 10 августа "Ведомости" со ссылкой на ФСИН. Соответствующие сведения содержатся в официальном отчете службы на запрос издания.

Кроме того, к труду в организациях привлечены несколько тысяч человек, отбывающих наказание в колония-поселениях, следует из ответа. В 2022 году количество таких осужденных составляло около 9,3 тысячи человек.

Как уточнили во ФСИН, использование осужденных стало "эффективным способом устранения дефицита трудовых ресурсов" и сейчас только расширяется. При этом в тюремном ведомстве отметили отсутствие проблем с подобной практикой.

"Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей — по итогам 2022 года охват трудом таких осужденных составил 99 %", — отметили во ФСИН.

Фото: pixabay


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