На Дне Владимирского округа могут выступить Торба-на-круче и Markscheider Kunst

Группы с опытом выступления на российских и международных рок-фестивалях ищут для концерта в честь Дня Владимирского округа, говорится в материалах конкурса на организацию мероприятия. Местная администрация объявила его 9 августа. Стартовая цена - 2,724 млн рублей.

Требования к группам, которые должны принять участие в концерте, жесткие. Например, муниципалитет ищет рок-группу из пяти человек с клавишником в составе. Ранее она должна была выступить на фестивалях "Нашествие", "Окна Открой!", "Наши в городе", "RADIO-1" в Латвии, "Rock Festival" в Финляндии. У коллектива должно быть не менее семи студийных альбомов.

Под это описание подходит группа "Торба-на-Круче".

Еще один коллектив должен иметь в своем составе не менее восьми человек: вокал, бас-гитара /контрабас, барабаны, перкуссия, гитара, акустическая гитара, тромбон, труба. У этой группы не может быть меньше 11 альбомов и должен быть опыт выступления на фестивалях "Нашествие", "Дикая мята", "Sziget" в Венгрии, "Ilosaarirock" в Финляндии и "Viva la musica" в Колумбии.

Очевидно, речь идет о рокабилли/регги группе Markscheider Kunst.

На концерте выступят и другие коллективы. Провести его планируется 15 сентября в Джазовом сквере на Загородном проспекте.

Фото: ВКонтакте/Владимирский округ