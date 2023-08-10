Из-за регулярных нападений на детей под Всеволожском завели уголовное дело

Управление СК по Ленобласти возбудило уголовное дело о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) в связи с систематическими нападениями подростков на детей в Янино. Этому предшествовала проверка, инициированная главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Согласно материалам дела, группа тинейджеров продолжительное время атакует детей в поселке, нанося им телесные повреждения и отбирая личные вещи. Хулиганские выходки сами их исполнители записывают на камеру и выкладывают в социальные сети.

Для более эффективного расследования было проведено межведомственное совещание с участием представителей УМВД по Всеволожскому району. В настоящее время силовики устанавливают личности подростков, причастных к противоправным действиям.

Фото: ЗАКС.Ру