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Новости 15:49

Из-за регулярных нападений на детей под Всеволожском завели уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за регулярных нападений на детей под Всеволожском завели уголовное дело

Управление СК по Ленобласти возбудило уголовное дело о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) в связи с систематическими нападениями подростков на детей в Янино. Этому предшествовала проверка, инициированная главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Согласно материалам дела, группа тинейджеров продолжительное время атакует детей в поселке, нанося им телесные повреждения и отбирая личные вещи. Хулиганские выходки сами их исполнители записывают на камеру и выкладывают в социальные сети.

Для более эффективного расследования было проведено межведомственное совещание с участием представителей УМВД по Всеволожскому району. В настоящее время силовики устанавливают личности подростков, причастных к противоправным действиям.

Фото: ЗАКС.Ру


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