Некачественная уборка территории МО "Город Сестрорецк" привела к уголовному штрафу

Сестрорецкий районный суд Петербурга приговорил к 100 тысячам рублей штрафа мастера производственного участка ООО "Гарант-Сестрорецк" Романа Карпова. Как передает объединенная пресс-служба городских судов, его признали виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК).

Дело Карпова связано с зимней уборкой территории МО "Город Сестрорецк". Из-за некачественно проведенной расчистки улицы Токарева в декабре прошлого года жительница поскользнулась на льду и получила тяжелые травмы, после чего утратила трудоспособность. Суд счел, что преступление было совершено из стремления сэкономить.

Потерпевшая просила переквалифицировать статью на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК) и закрыть дело в связи с примирением сторон, но суд на это не пошел.

Фото: ЗАКС.Ру