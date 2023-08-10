Верховный суд не признал электронный адрес персональными данными

Позиция Роскомнадзора, добивавшегося признания электронной почты персональными данными, не нашла поддержки в Верховном суде. На определение последнего ссылается РАПСИ.

РКН пожаловался на пример одной страховой компании, которая при оформлении заявки через сайт запрашивала у клиентов электронную почту и телефон.

Верховный суд установил, что в заявке на сайте страховой компании от клиента не требовалось вводить ни ФИО, ни номер СНИЛС, ни ИНН, ни номер паспорта. Все перечисленное представляет собой личные данные гражданина.

При этом суд не согласился с доводом ведомства о том, что электронная почта и телефон позволяют безошибочно идентифицировать их уникального владельца. В определении указано, что любой пользователь может поменять и почтовый адрес, и номер телефона, после чего эти контакты могут отойти другому лицу.

ВС вслед за предыдущими судебными инстанциями отказался наказывать компанию.

Фото: ЗАКС.Ру