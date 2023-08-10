Коммуниста в Коми осудили в рамках дела о грабеже

Суд в Сыктывкаре приговорил к одному году принудительных работ сотрудника офиса КПРФ в Коми Илью Болобана. Как сообщает региональный медиапроект "Новая республика", его признали виновным в грабеже по предварительному сговору (пп. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК).

Дело возбудили в марте нынешнего года по заявлению местной жительницы Татьяны Кузнецовой. Она попыталась попасть на прием к депутату Госдумы Олегу Михайлову и пожаловалась полицейским, что трое неизвестных мужчин в партийном офисе вытащили у нее из сумки телефон. Коммунисты в регионе считают действия потерпевшей провокацией.

Болобана освободили в зале суда, зачтя в счет наказания четыре месяца, которые он провел под арестом.

Фото: ЗАКС.Ру