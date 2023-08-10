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В Ленобласти лишат части прибыли компании, не переходящие на экономичные виды топлива

фото ЗакС политика В Ленобласти лишат части прибыли компании, не переходящие на экономичные виды топлива

Правительство Ленобласти перестанет выплачивать межтарифную разницу энергоресурсным компаниям, которые не переводят котельные с угля и мазута на газ. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

По мнению губернатора Александра Дрозденко, пришло время мотивировать компании, не стремящиеся к модернизации, экономическими инструментами.

"Чем более отсталая котельная ― тем дороже производство тепла, а значит ― тариф и областные выплаты", - приводится его позиция.

Дрозденко также отметил, что переход на газ, помимо расходов, снижает аварийность. Глава комитета финансов Роман Марков получил от него распоряжение проработать механизм возврата экономии межтарифной разницы.

Фото: ЗАКС.Ру


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