Депутат Госдумы выступила за сокращение рабочей недели

Продолжительность рабочей недели в России нужно снизить до 36 часов, заявила "Ленте.ру" член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Сейчас длительность рабочей недели в стране составляет 40 часов.

"Для всех работающих необходимо сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной", — поделилась мнением Бессараб.

В подтверждение своей позиции депутат обратилась к опыту европейских стран, "где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю". Отдельно она упомянула Нидерланды, которые "являются достаточно благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни" при 33-часовой рабочей неделе.

Депутат призвала всерьез приступить к обсуждению обозначенного вопроса. Она указала на рост производительности труда, обусловленный цифровизацией в стране. "Мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад", — отметила она и добавила, что в существующих условиях "работники просто выгорают".

Решению проблемы могло бы способствовать проведение двухлетнего добровольного эксперимента, в рамках которого работодатели могли бы уменьшать продолжительность рабочей недели в обмен на некоторые бонусы от государства. Это могли бы быть "получение госзаказов, участие в программах по субсидированию", уточнила Бессараб.

Фото: duma.gov.ru