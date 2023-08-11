Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения двух теплоходов на Неве, произошедшего 10 августа неподалеку от стрелки Васильевского острова. Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

В ведомстве сообщили о проведении проверки "соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с происшествием с двумя теплоходами".

По предварительной информации, накануне теплоход "Москва-85" следовал от стрелки Васильевского острова в сторону Биржевого моста. В пути произошло столкновение с теплоходом "Роб Рой". Судя по фотографиям, опубликованным ведомством, последний получил повреждения.

В прокуратуре пообещали изучить все обстоятельства происшествия и принять меры при наличии оснований для этого.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/ Telegram