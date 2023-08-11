ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:59

Прокуратура организовала проверку после столкновения двух теплоходов на Неве

фото ЗакС политика Прокуратура организовала проверку после столкновения двух теплоходов на Неве

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения двух теплоходов на Неве, произошедшего 10 августа неподалеку от стрелки Васильевского острова. Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

В ведомстве сообщили о проведении проверки "соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с происшествием с двумя теплоходами".

По предварительной информации, накануне теплоход "Москва-85" следовал от стрелки Васильевского острова в сторону Биржевого моста. В пути произошло столкновение с теплоходом "Роб Рой". Судя по фотографиям, опубликованным ведомством, последний получил повреждения.

В прокуратуре пообещали изучить все обстоятельства происшествия и принять меры при наличии оснований для этого.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/ Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама