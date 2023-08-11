На следующей неделе ТЭК испытает теплосети в трех районах Петербурга

Гидравлические испытания в трех районах Петербурга состоятся в первые дни следующей недели, сообщили 11 августа в ГУП "ТЭК". Проверка сетей продлится с понедельника, 14 августа, по среду, 16 августа.

"В понедельник, 14 августа, ГУП "ТЭК СПб" испытает тепловые сети Красносельского района. В течение недели теплоэнергетики также проведут испытания на сетях в Невском и Выборгском районах Санкт-Петербурга", — пообещали в предприятии.

Всего до среды включительно ТЭК рассчитывает провести семь гидравлических испытаний. Последние предполагают временное повышение давления в трубах для обнаружения протечек. Температуру горячей воды на это время уменьшают до +40 градусов.

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