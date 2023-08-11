Петербургский таможенник получил условный срок за взятки

Смольнинский районный суд огласил приговор бывшему сотруднику Балтийской таможни Андрею Гусеву по делу о получении взяток в значительном и крупном размере, в том числе группой лиц (ч. 2, пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст.291.1 УК РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, фигурант отделался условным сроком.

Гусев занимал должность ведущего инспектора на таможенном посту "Лесной порт" Балтийской таможни. По материалам дела, не позднее конца октября 2020 года он согласился передать взятку коллегам от знакомого, представляющего ООО "ВЭД-РУС". Взамен компании требовалось содействие в ускорении выпуска деклараций на товары, а также в оформлении и выдаче паспортов самоходных машин. Гусев получил взятку на общую сумму 48 тысяч рублей, из которых 30 тысяч оставил себе, а остальные перевел адресату.

Также инспектора обвиняли в получении взятки в размере 44,5 тысяч рублей, а заодно двух взяток в составе группы на общую сумму 750 тысяч рублей. Последняя сумма была распределена между участниками группы в неустановленных пропорциях.

"Гусев вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", — отметили в судебной пресс-службе.

Суд назначил фигуранту пять лет условно с аналогичным испытательным сроком. Помимо этого, Гусев лишен на три года права занимать должности на госслужбе и оштрафован на 100 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру