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Новости 15:34

На востоке Петербурга благоустроят зеленую зону

фото ЗакС политика На востоке Петербурга благоустроят зеленую зону

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции Петербурга санкционировали работы по благоустройству сада на берегу реки Лубьи. Речь идет о зеленых насаждениях между рекой и шоссе Революции, напротив дома №84, сообщает пресс-служба ГАТИ.

В зеленой зоне должны будут установить уличную мебель, детские и спортивные площадки. Для велосипедистов и пешеходов появятся раздельные дорожки. Территория получит современное освещение, на ней высадят новые деревья и кусты.

Благоустройство завершится к маю следующего года.

Фото: ЗАКС.Ру


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