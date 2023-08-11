На востоке Петербурга благоустроят зеленую зону

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции Петербурга санкционировали работы по благоустройству сада на берегу реки Лубьи. Речь идет о зеленых насаждениях между рекой и шоссе Революции, напротив дома №84, сообщает пресс-служба ГАТИ.

В зеленой зоне должны будут установить уличную мебель, детские и спортивные площадки. Для велосипедистов и пешеходов появятся раздельные дорожки. Территория получит современное освещение, на ней высадят новые деревья и кусты.

Благоустройство завершится к маю следующего года.

Фото: ЗАКС.Ру