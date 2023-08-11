Пскович получил штраф по делу о призывах к экстремизму и оправдании терроризма

Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Пскова Александра Ежова к штрафу в размере 160 тысяч рублей. Об этом пишет "Псковская губерния". Мужчину преследовали за публичные призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК) и оправдание терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК).

Следствие и суд пришли к выводу, что фигурант осуществлял незаконную деятельность за вознаграждение от некоего гражданина, находящегося в межгосударственном розыске и живущего в Эстонии.

Согласно материалам дела, Ежов арендовал гараж, в котором производил листовки с призывами к насильственным действиям в отношении госорганов. Агитпродукция содержала ссылки на запрещенный в РФ Telegram-канал. Пскович клеил листовки в транспорте и на объектах коммунальной инфраструктуры. О своих действиях он отчитывался, записывая их на видеокамеру.

Фото: ЗАКС.Ру