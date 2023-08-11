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Новости 11 августа, 20:10

Прокуратура обратилась к москвичам с просьбой не поддаваться на провокации

фото ЗакС политика Прокуратура обратилась к москвичам с просьбой не поддаваться на провокации

Московская прокуратура 11 августа выпустила обращение к гражданам. Жителей столицы призывают не поддаваться на некие провокации и критично относиться к неофициальной информации о происходящем в городе. Какие при этом события имеются в виду, не уточняется. Не указано также, кто конкретно тиражирует ложную информацию о них.

"Рекомендуем жителям столицы не распространять в публичном пространстве непроверенную информацию и визуальные материалы, которые могут вызвать неоднозначное восприятие у общества", - говорится в тексте.

Призыв также адресован журналистам, которым надзорное ведомство напомнило о юридической ответственности за фейки. При освещении актуальных событий в Москве всем советуют опираться только на официальные источники информации.

Фото: ЗАКС.Ру


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