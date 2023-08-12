Бастрыкин потребовал завести дело в отношении петербургской управляющей компании

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским подчиненным повторно возбудить уголовное дело в связи с действиями управляющей компании, с которой имеют дело обладатели квартир в жилом комплексе "Триумф Парк" в Купчино. Об этом сообщает информационный центр СК.

Отмечается, что жители дома на Дунайском проспекте массово жалуются на фальсификацию документов общего собрания жильцов, которое по факту не проводилось. Махинации, согласно жалобам, позволили получить лицензию на обслуживание ЖК. В планы управляющей компании также входит передать дом в следующем месяце под управление аффилированной с ней организации.

Авторы протестных комментариев на странице Бастрыкина в соцсети утверждают, что новый оператор "Триумф Парка" возглавляется супругой руководителя нынешней УК. Ранее прокуратура отменила постановление регионального управления СК о возбуждении дела.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте