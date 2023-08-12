В Петербурге "заминировали" электросамокаты

Петербургские полицейские проводят проверку сообщений, поступивших о заминировании шести электросамокатов в Кировском районе. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Звонок с тревожной информацией поступил в полицию минувшей ночью. Проверки какого количества средств индивидуальной мобильности (СИМ) потребовало сообщение, не уточняется.
Примечательно, что позвонивший силовикам гражданин попросил несколько миллионов рублей взамен на предотвращение террористической угрозы собственными силами.