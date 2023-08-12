В Петербурге "заминировали" электросамокаты

Петербургские полицейские проводят проверку сообщений, поступивших о заминировании шести электросамокатов в Кировском районе. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Звонок с тревожной информацией поступил в полицию минувшей ночью. Проверки какого количества средств индивидуальной мобильности (СИМ) потребовало сообщение, не уточняется.

Примечательно, что позвонивший силовикам гражданин попросил несколько миллионов рублей взамен на предотвращение террористической угрозы собственными силами.

Фото: ЗАКС.Ру