В Невском районе снесли дореволюционное здание мастерской

Петербургские градозащитники сообщили о состоявшемся накануне сносе чугунно-литейной меднолитейной мастерской, относившейся к "Невскому железоделательному, механическому и корабельному заводу".

Утверждается, что действующее законодательство запрещало снос. Дом находился в охранной зоне и имел адрес проспект Обуховской Обороны, 38Д.

На месте бывшего заводского здания хотят построить девятиэтажный жилой комплекс. Активисты из движения "SOS СПб СНОС" отмечают, что застройщик первоначально обещал сохранить три исторические кирпичные постройки, но впоследствии передумал.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram