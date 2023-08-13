"Фонтанка": Полиция задержала нетрезвого петербуржца, громко критиковавшего Путина и армию

Житель Невского района был задержан в Петербурге после громких высказываний на улице об армии и президенте Владимире Путине, сообщила 13 августа "Фонтанка". По данным издания, инцидент произошел накануне днем на Дальневосточном проспекте.

Как сообщается, в своей речи 35-летний гражданин нелестно отозвался о российских Вооруженных силах, органах власти и лично главе государства. При задержании выяснилось, что он находился под воздействием алкоголя.

На петербуржца составили протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) и отправили в спецприемник. Станут ли его слова основанием для возбуждения дел о дискредитации армии ил же оскорблении власти, пока неизвестно.

Фото: ЗАКС.Ру