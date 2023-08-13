Стоимость котлет с пюре стала максимальной с июня 2022 года

Средняя стоимость обеда из котлет и картофельного пюре в России составила в минувшем июле 254,54 рубля, подсчитало 13 августа РИА "Новости" на основе данных Росстата. Это максимальное значение с июня 2022 года.

На две порции блюда потребуется 400 граммов мясного фарша, четыре картофелины и одно яйцо, репчатый лук, зелень, сливочное и растительное масло, соль.

Годом ранее можно было приобрести подобный набор за 262,52 рубля. Позже его стоимость стала снижаться, достигнув к началу 2023 года отметки в 247,01 рубля. После этого она вновь начала расти. В июне цена перечисленных продуктов составляла 254,31 рубля.

Сильнее прочего из набора подорожали яйца и картофель. Первые прибавили в стоимости 12 копеек, из-за чего их цена достигла 7,85 рубля, второй подорожал на 8,4 копейки до 18,53 рубля. Прочие продукты незначительно подешевели, а килограмм репчатого лука стал стоить на 1,1 рубля меньше прежнего.

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