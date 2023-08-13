Поисковик из Волхова погиб в зоне СВО

Участники поискового отряда "Пересвет" из города Волхова в Ленобласти сообщили о гибели своего командира Алексея Пунанова в зоне специальной военной операции. Смерть наступила 8 августа.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", — написали поисковики в своей группе во "ВКонтакте".

Как уточнили в местном издании "Про-Волхов", в зону СВО Пунанов отправился добровольцем. По информации журналистов, он подписал контракт 22 июля.

Пунанову было 49 лет, во время первой чеченской кампании он служил на Кавказе. Он участвовал в различных поисковых движениях, разыскивающих останки погибших в Великую Отечественную войну солдат, позже организовал отряд "Пересвет". Перед отправкой на СВО он передал дела своим соратникам.

Фото: Поисковый отряд "Пересвет" г. Волхов/ "ВКонтакте"