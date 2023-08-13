Минспорт надеется на возвращение пива на стадионы

Министерство спорта надеется на принятие Госдумой законопроекта о возвращении пива на стадионы после его доработки, заявил ТАСС замглавы ведомства Азат Кадыров.

По словам чиновника, министерство "в целом" поддерживает снятие запрета на продажу пива на стадионах, сейчас этот вопрос находится в стадии доработки. "Сегодня ведется работа по доработке соответствующего законопроекта. И мы надеемся, что при соответствующей доработке и решениях правительства Государственной думы этот закон будет принят", — заявил он.

Ранее глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев говорил о том, что парламент может рассмотреть соответствующий проект осенью. Запрет продажи пива действует на стадионах с 2005 года.

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