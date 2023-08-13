Один человек пострадал при пожаре на Полюстровском проспекте

Одному человеку потребовалась госпитализация после пожара в трехкомнатной квартире на Полюстровском проспекте, 15, сообщил 78.ru. В процессе тушения пламени спасателям пришлось эвакуировать жильцов.

Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, в квартире загорелась обстановка на площади 14 квадратных метров. "Эвакуированы 20 человек, спасены три человека", — отметили в ведомстве. Одного пострадавшего оставили в медицинское учреждение в карете скорой помощи.

К тушению пожара привлекли четыре машины и 19 человек личного состава. К настоящему времени огонь потушен.

Фото: ЗАКС.Ру