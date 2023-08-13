ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:20

Один человек пострадал при пожаре на Полюстровском проспекте

фото ЗакС политика Один человек пострадал при пожаре на Полюстровском проспекте

Одному человеку потребовалась госпитализация после пожара в трехкомнатной квартире на Полюстровском проспекте, 15, сообщил 78.ru. В процессе тушения пламени спасателям пришлось эвакуировать жильцов.

Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, в квартире загорелась обстановка на площади 14 квадратных метров. "Эвакуированы 20 человек, спасены три человека", — отметили в ведомстве. Одного пострадавшего оставили в медицинское учреждение в карете скорой помощи.

К тушению пожара привлекли четыре машины и 19 человек личного состава. К настоящему времени огонь потушен.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама