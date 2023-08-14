Полиция в Ленобласти насчитала 150 нелегальных мигрантов в ходе рейда по таксистам

Полиция провела рейд по таксистам на дорогах в Мурино и Кудрово, сообщили 14 августа в региональном ГУ МВД. В первую очередь сотрудники ГИБДД проверяли водителей из числа иностранных граждан.

"В течение суток 22 экипажа дорожной полиции остановили для проверки более сотни "таксующих" автомобилей. В результате было выявлено около 150 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство", — рассказали в пресс-службе главка.

Задержанные были привлечены к административной ответственности. Также силовики выявили семь нетрезвых водителей, а еще 60 шоферов были направлены на прохождение медицинского освидетельствования. Всего в ходе рейда полицейские выявили около 200 нарушений правил дорожного движения, в первую очередь это касалось нарушений правил перевозки пассажиров, а также езды без пристегивания ремнями безопасности.

У 65 машин были обнаружены признаки изменения идентификационных номеров агрегатов, машины отправлены на спецстоянку для прохождения экспертизы. "В случае подтверждения подозрений владельцам изъятых авто грозит уголовная ответственность", — говорится в сообщении ведомства.

Фото: ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области