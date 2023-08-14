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Новости 10:43

Глава Верховного суда получил орден Андрея Первозванного

фото ЗакС политика Глава Верховного суда получил орден Андрея Первозванного

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев награжден орденом Андрея Первозванного в соответствии с указом президента Владимира Путина. Документ опубликован 14 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Основанием для награждения стали "выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка", говорится в тексте указа.

Лебедев родился 14 августа 1943 года, указ опубликован в день его 80-летия. Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшая государственная награда в России.

Фото: Kremlin.ru


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