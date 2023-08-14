Суд в Петербурге запретил распространение книги американского неонациста Мейсона

Приморский районный суд вынес решение по административному иску о признании книги "Осада" (Siege) американского неонациста Джеймса Мейсона экстремистской и запрещенной к распространению в России. Иск был подан заместителем прокурора Ленинградской области.

Как установил суд, осенью 2021 года УФСБ по республике Бурятия возбудило уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) в отношении четырех местных жителей. Согласно протоколам допросов, придерживающиеся ультраправой идеологии фигуранты дела "планировали совершить насильственные преступления в отношении лиц без определенного места жительства, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, неславянской национальности", сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Одним из источников вдохновения для них якобы послужила книга Мейсона.

Как сообщается, должностные лица обнаружили "Осаду" по 11 ссылкам в интернете на сайтах, администрируемых из-за рубежа. Суд признал третье издание книги, опубликованное в России в 2017 году, экстремистской литературой и включил ресурсы, на которых она была выложена, в реестр сайтов, распространяющих запрещенную информацию.

Фото: ЗАКС.Ру