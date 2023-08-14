Минтранс предложил отказаться от использования английского языка в метро

Министерство транспорта хочет отменить обязательное дублирование на английском языке информации в метро, обратил внимание 14 августа "Коммерсантъ". Предложение ведомства касается также монорельса, канатных дорог и фуникулеров.

Сейчас перевозчики обязаны дублировать на английском языке тексты на схемах и указателях, а также транслируемые в транспорте аудиосообщения. Согласно инициативе Минтранса, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов, это требование может быть отменено. Как считают в министерстве, вопросы возможности использования английского языка на транспорте следует передать регионам.

Согласно тексту пояснительной записки, необходимость изменений вызвана "многочисленными обращениями граждан и субъектов". В качестве других причин для этого указаны "значительная информационная нагрузка на пассажиров" и некая "социально-политическая ситуация".

Фото: ЗАКС.Ру