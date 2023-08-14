Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодных для купания пляжей

Специалисты Роспотребнадзора исследовали качество воды на 24 пляжах в черте Петербурга. Как сообщили 14 августа в ведомстве, ни один из них не пригоден для купания.

"Согласно результатам мониторинга 9 водных акваторий качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах", — указали в санитарной службе.

Речь идет о трех Суздальских озерах, Ольгинском водоеме, Безымянном озере, Колонистском пруду и озере Разлив, а также о пляжах на реке Ижора и на Финском заливе. Воду в них проверили на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, всего было сделано 290 проб.

Петербуржцам рекомендовали воздержаться от купаний и напомнили, что заглатывание грязной воды при плавании чревато заражением острыми кишечными инфекциями, гепатитом А и иными инфекционными и паразитарными болезнями.

Фото: ЗАКС.Ру