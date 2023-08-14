В Смольном пообещали возместить бизнесу часть затрат на полученные в пандемию займы

В Петербурге малые и средние предприятия смогут претендовать на получение субсидий для возмещения части затрат, связанных с полученными займами во время пандемии коронавируса, рассказали 14 августа в администрации губернатора. Порядок выдачи средств был определен в ходе рабочего совещания Александра Беглова с членами правительства города.

Субсидии будут выдаваться предприятиям, получившим займы от Петербурга через Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. В рамках второго пакета мер поддержки организации, приостанавливавшие работу из-за ковидных ограничений, могли получить от 50 тысяч до пяти миллионов рублей под 1-5 % годовых. Деньги предназначались для возобновления работы, выплаты денег сотрудникам и для перевода обязательных социальных отчислений.

В 2023 году город компенсирует бизнесу часть понесенных затрат при условии сохранения рабочих мест. "Предприниматели, которые добросовестно выполнили обязательства, сохранили коллективы и погасили займы, теперь могут вернуть эти средства и направить их на развитие своих предприятий", — заявил Беглов.

По подсчетам Смольного, предоставление займов позволило сохранить в 2020 году около 14 тысяч рабочих мест. Общая сумма выделенных средств составила два миллиарда рублей.

Фото: ЗАКС.Ру