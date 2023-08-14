Власти Петербурга одобрили продление Первого Предпортового проезда

Первый Предпортовый проезд в Московском районе будет продлен до улицы Костюшко, сообщили 14 августа в администрации петербургского губернатора. На совещании с участием Александра Беглова было одобрено предоставление земли под строительство дороги.

Согласно планам инвестора, предполагается продлить существующую дорогу от улицы Галстяна до улицы Костюшко к северу от от перекрестка. Длина достроенного проезда составит 1,23 километра.

В Смольном полагают, что продление дороги благотворно скажется на транспортной ситуации в Московском районе. Ожидается, что после завершения работ застройщик безвозмездно передаст ее городу.

Фото: ЗАКС.Ру