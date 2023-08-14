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Новости 14 августа, 20:30

В Петербурге суд арестовал экс-директора строительной фирмы по делу о хищении 52 миллионов рублей

фото ЗакС политика В Петербурге суд арестовал экс-директора строительной фирмы по делу о хищении 52 миллионов рублей

Куйбышевский районный суд заключил под стражу бывшего гендиректора строительной фирмы ООО "СК "Ирбис"" Анну Михайлову по делу о хищении бюджетных средств при реконструкции музея в Севастополе. Исчезновение более 52 миллионов рублей следствие трактовало как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассказали 14 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно материалам дела, в период с конца 2018 по август 2019 года Михайлова и неустановленные руководители ООО "Меандр" якобы предоставили управлению федерального казначейства по Петербургу подложные документы на получение средств. Согласно бумагам, они поставили материалы для реконструкции Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя на 52,4 миллиона рублей. На деле же никаких поставок не произошло, передает судебная пресс-служба.

Михайлова предъявленные ей обвинения отрицает, в суде просила отказать в удовлетворении ходатайства следствия, называя его голословным. Суд отправил ее в СИЗО до 6 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру


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