Взрыв АЗС в Дагестане привел к гибели тридцати человек

Взрыв на автозаправочной станции в Махачкале и последовавший за ним пожар унесли жизни 30 человек, о чем утром 15 августа официально сообщило МЧС. Среди погибших - трое детей. В результате инцидента на окраине города также пострадало 75 человек.

На месте проишествия работают свыше 70 сотрудников министерства.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил выплатить семьям погибших по миллиону рублей. Получившим тяжкий вред здоровью перечислят по 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью - 200 тысяч рублей.

"Были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

Из-за смертельного происшествия сотрудники СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

UPD 10:40 Минздрав сообщает, что число погибших выросло до тридцати трех

фото: pixabay