Бастрыкин затребовал доклад о возможной потасовке в Мариинской больнице

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на сообщения в социальных сетях о недавнем инциденте в Мариинской больнице Петербурга.

Распространение получила информация о возможном нападении охранника медучреждения на одного из пациентов. Указывается, что потерпевшему мужчине 43 года.

При этом представители больницы, указывает информационный центр СК, отрицают факт применения силы. Бастрыкин ждет от петербургских коллег доклада о конфликтной ситуации.

Издание 78.ru добавляет, что потерпевший склонен к асоциальному поведению и что в день конфликта его госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого в нападении на него задержали и поместили в ИВС.

фото: пресс-служба СК