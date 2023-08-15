Володин сравнил сельскохозяйственные успехи РФ с советскими

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посвятил свой новый текст сельскохозяйственным достижениям России за последний год. Получившиеся показатели, по его наблюдению, несопоставимы с временами позднего СССР, когда государство закупало зерно десятками миллионов тонн.

"Сейчас ситуация иная. Наша страна не только обеспечила свою продовольственную безопасность, но и экспортирует зерно в другие государства", - отметил единоросс в своем Telegram-канале.

По данным Володина, за последний год РФ побила рекорд, продав за рубеж 60 млн тонн зерна. Поставки принесли в бюджет более 41 млрд долларов, что превышает выручку от проданного оружия.

фото: Telegram-канал Вячеслава Володина